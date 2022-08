Amerikaanse basketbalster Brittney Griner krijgt in Rusland 9 jaar cel voor drugstrafiek

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die al sinds februari vastzit in Rusland, is donderdag tot 9 jaar cel veroordeeld voor drugstrafiek.

Het tribunaal van Khimki nabij Moskou achtte haar schuldig voor drugsbezit en -trafiek.

De Amerikaanse werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou, omdat ze in het bezit was van “vape cartridges die roken naar cannabisolie”, zo klonk het eerder in een verklaring van de Russische douane.

Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, ruim twee weken na haar arrestatie dus. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen.

© EPA-EFE

Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.

Woensdag lanceerde voormalige ploeggenote Emma Meesseman nog een boodschap op Twitter om een lans voor haar te breken. “Net zoals Brittney Griner speelde ik verschillende jaren in Rusland. We wonnen samen verschillende kampioenschappen en vier Euroleague-titels. Hopelijk toont Rusland genade voor haar.”

WNBA: “Onterecht en zeer te betreuren”

De Noord-Amerikaanse basketbalfederatie (WNBA) betreurt de veroordeling van basketbalster Brittney Griner. “Het is een onrecht en zeer spijtig”, aldus de organisatie op donderdag in een persbericht na de uitspraak van het tribunaal nabij Moskou. De rechter achtte haar schuldig voor drugsbezit en -trafiek, waarvoor ze een gevangenisstraf van 9 jaar kreeg.

“De uitspraak was voorspelbaar en Brittney moet onterecht in de gevangenis blijven. Het engagement van de WNBA om haar vrij te krijgen en in alle veiligheid te laten terugkeren is niet afgezwakt. Het blijft de bedoeling om Brittney Griner naar de Verenigde-Staten te krijgen”, aldus het bericht van de WNBA.