Bpost presteert beter dan verwacht, maar blijft voorzichtig: “Forse tegenwinden blijven voor onzekerheid zorgen”

In het tweede kwartaal boekte Bpost een omzet van 1,04 miljard euro, stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) kwam meer dan een vijfde (22,5 procent) lager uit op 82,6 miljoen euro. De resultaten zijn beter dan waarop analisten hadden gerekend.

Bij de Belgische activiteiten, goed voor de helft van de omzet, kreeg Bpost een knauw in de pakjesactiviteiten: het leverde 12,9 procent minder pakketten. Ook de hogere kosten voor energie en de lonen wogen op de winst, al werden die verzacht door personeelsafbouw en een belastingmeevaller.

Beter dan verwacht

Toch deed Bpost, onder meer dankzij goede prestaties van logistiekdochter Radial in Noord-Amerika, het beter dan het zelf had verwacht. Het tweede kwartaal overtrof de ebit-richtlijn van 280 tot 310 miljoen euro voor het volledige jaar, luidt het. “We bevinden ons in een positie om het risico in ons oorspronkelijke vooruitzicht naar beneden toe bij te stellen van tot 40 miljoen euro naar tot 25 miljoen euro”, zegt Tirez.

De CEO blijft wel waarschuwen voor onzekerheid in de volgende kwartalen, door onder meer de inflatie, loonindexeringen, transport- en energiekosten en het dalende consumentenvertrouwen. “We blijven op alle niveaus maatregelen nemen om deze negatieve effecten te faseren en te verzachten.” Bpost wil “de verkoopinspanningen opdrijven, de prijzen verhogen waar het kan en de kosten drukken”, zegt het postbedrijf.