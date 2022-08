‘Factchecker’ Britt Van Marsenille getrouwd met Limburgs-Panamese vriend Frederik

De grote dag blijkt al even achter de rug: “Sinds enkele maanden gaan we officieel hand in hand door het leven”, schrijft de presentatrice op Instagram bij een foto van het koppel. De twee zijn al enkele jaren een koppel. “In de liefde heb ik altijd een houding aangenomen van: ‘We zien wel’, maar met Frederik voelt het anders”, vertelde ze daarover in een eerder interview voor HBvL.

Haar man is afkomstig uit Heusden-Zolder, maar is ook half-Panamees. “Zoals het Zuid-Amerikanen betaamt kan hij geweldig goed dansen. Doe daar nog dat heerlijke Limburgse accent bovenop, en je krijgt een hemelse combinatie.”

Ze vonden elkaar via Instagram: Frederik contacteerde de presentatrice via sociale media, en van het een kwam het ander. “Via via wist ik wel al wie hij was, want hij maakt ook televisie.” Wat de toekomstplannen zijn, is niet duidelijk. Enkele jaren geleden liet Van Marsenille wel verstaan dat een verhuis naar het buitenland een optie zou zijn: “Een groot deel van Frederiks familie woont in Panama. Ik onderzoek de mogelijkheid om daar tijdelijk te gaan wonen.”

ansm