Opvallend: Jack Hendry ontbreekt ondanks vertrek Nsoki in selectie Club Brugge, verdediger reageert met veelzeggende foto op sociale media

Carl Hoefkens heeft Jack Hendry niet opgenomen in de selectie voor de wedstrijd van Club Brugge tegen Zulte Waregem. Dat is op z’n minst opvallend te noemen aangezien er met Stanley Nsoki nog maar pas een centrale verdediger vertrok. Ook Eder Balanta ontbreekt.

Na het vertrek van Stanley Nsoki, die voor meer dan 12 miljoen euro naar Hoffenheim verhuisde, is de spoeling toch wel dun achterin bij Club Brugge. De enige échte centrale verdedigers in de selectie voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem: Brandon Mechele en de 19-jarige Abakar Sylla.

Gezien het spelsysteem waarin Club speelt, kunnen we Clinton Mata en Denis Odoi daar ook wel bij rekenen. Ook defensieve middenvelders Owen Otasowie en Noah Mbamba kunnen eventueel een rijtje achteruit geschoven worden. Het wordt sowieso een vertimmerde verdediging van blauw-zwart tegen Essevee.

Op zijn Instagram reageerde Jack Hendry met een foto met zijn handen voor het gezicht. De Schotse verdediger schreef er geen tekst bij, maar het beeld zegt genoeg: deze situatie zint hem niet. Op de openingsspeeldag zat hij in de tribune voor de match tegen Genk, vorige week in Eupen kwam hij aan de aftrap en nu vliegt hij opnieuw naar de tribune.

Essevee zonder Derijck en Miroshi

Voor de trip naar Brugge kan Mbaye Leye nog steeds niet rekenen op Timothy Derijck, Bent Sörmo en Wout De Buyser. Alle drie liggen ze nog in de lappenmand, al hoopt Leye die laatste volgende week wel te recupereren. Wel terug fit is Zinho Gano. Hij trainde deze week terug mee, al is het nog afwachten of hij conditioneel klaar is om te spelen.

Nieuwkomer Dani Ramirez is speelgerechtigd en volgens Leye fit genoeg om te spelen. Vermoedelijk zal hij op de bank starten. Miroshi is dan weer geschorst na zijn dubbele gele kaart op Antwerp. De kans is groot dat Leye daarom Modou Tambedou - die in de eerste twee wedstrijden centraal achterin speelde - doorschuift naar het middenveld en Ravy Tsouka achterin zijn eerste basisplaats krijgt.