Bastien Tronchon wint derde rit Ronde van Burgos, Pavel Sivakov is de nieuwe leider

Bastien Tronchon (AG2R-Citroën) was donderdag de sterkste tijdens de derde etappe van de Ronde van Burgos (cat. 2. Pro), met start in Quintana Martin Galindeze en aankomst 156 kilometer verderop in Villarcayo. De 20-jarige Fransman haalde het na een sprint met zijn landgenoot, de 25-jarige Pavel Sivakov. De Spanjaard Alejandro Valverde verzekerde zich van de 3e plaats, Ilan Van Wilder werd 6e.

In het algemeen klassement neemt Pavel Sivakov (Ineos - Grenadiers) de leiding over van de Colombiaan Santiago Buitrago, die nu volgt als tweede op 23 seconden. De Portugees Ruben Guerreiro bezet de 3e plaats op 26 seconden. Voor Tronchon werd het zijn eerste zege bij de profs. Hij is immers in de Ronde van Burgos aan de slag als stagiair bij AG2R-Citroën.

Geen David Dekker, Jannik Steimle, Clément Berthet, Andres Ardila, Orluis Aular, David Gonzalez, Davide Ballerini noch Damien Touzé meer aan de start van deze Ronde van Burgos. Zij waren de voornaamste slachtoffers van de zware valpartij die zich voordeed op zowat 500 meter voor de eindmeet van de tweede etappe in Villadiego. Het duo Simon Pellaud en Oliver Knight probeerden al vrij vroeg in de wedstrijd een vroege vlucht op te zetten maar daar had het peloton blijkbaar geen oren naar. In aanloop naar de beklimming van de Alto de Retuerta, na zowat 50 kilometer koers, vormde zich in schijfjes een kopgroep met daarin Edoardo Affini, Bastien Tronchon, Jesus Ezquerra, Joel Nicolau en Vojtech Repa. Dat vijftal mocht de Picon Blanco, een helling van anderhalve kilometer ‘buiten categorie’, aanvatten. Meteen ging het te snel voor Affini. Wat later moest ook Ezquerra eraf en maakten Pavel Sivakov en Miguel Angel Lopez de sprong naar voor.

Met nog 20 kilometer voor de boeg reden Sivakov,Tronchon en Nicolau aan de kop van de wedstrijd. Wat verderop volgden Repa en Angel Lopez. Bij Nicolau was het beste eraf en hij moest met nog 15 kilometer te gaan laten lopen. Sivakov en Tronchon trokken naar de Alto de Bocos, de laatste helling van de dag op 8 kilometer van de finish, met een voorgift van 1 minuut. Sivakov bleef al het werk doen maar in de slotmeters slaagde Tronchon er toch nog in over zijn landgenoot te komen en het te halen na een sprint met twee. Sivakov verzekerde zich wel van de leiding in het algemeen klassement.

Morgen/vrijdag rijden de renners van Quintana Martin Galindez naar Villarcayo. Met zijn 156 kilometer de kortste etappe van deze 44e editie en wellicht voer voor sprinters.

Uitslag rit 3

1. Bastien Tronchon

2. Pavel Sivakov

3. Alejandro Valverde

4. Ruben Guerreiro

5. Tao Geoghehan Hart

6. Ilan Van Wilder

7. Santiago Buitrago

8. Vincenzo Nibali

9. Kennuy Elissonde

10. Esteban Chaves