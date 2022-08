Jan Verstraeten serveert soundtrack voor zwoele zomeravond onder Truiense abdijtoren

Sint-Truiden

Aan de voet van de abdijtoren in Sint-Truiden is er deze week plaats voor toneel, humor en muziek. Op vrijdagavond staan er twee optredens geprogrammeerd. Hasselaar Caspar Auwerkerken mag de avond openen met zijn stem die wel eens wordt vergeleken met die van Tom Yorke en Tamino. Daarna is het aan Jan Verstraeten. Hij komt er zijn album Violent Disco voorstellen en serveert zo de ideale soundtrack voor een zwoele zomeravond. Verstraeten kan trouwens in Limburg blijven overnachten, want zaterdag speelt hij op AFF in Genk, waar ook Caspar een plekje op de affiche veroverde. (nco)

Op 05/08 om 20.15 uur, 10 euro. Tickets en info: debogaard.be