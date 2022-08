Aangereden koe draait treinverkeer in de soep

Een aanrijding met een koe in Landegem heeft het treinverkeer donderdag serieus in de war gestuurd. Wie van de kust terug naar Limburg reist of omgekeerd, moet nog de hele dag rekening houden met vertragingen.

De rit Oostende - Hasselt nam net geen zes uur in beslag voor wie om 11.10 uur op de trein stapte. Ook de aansluitingen in vele andere stations liep in het honderd. “En dat zal nog de hele dag duren, maar de vertragingen zullen zich geleidelijk oplossen”, weet Frédéric Petit van Infrabel. Boosdoener was een koe op het spoor tussen de stations Aalter en Gent - Sint-Pieters. Rond 11.30 reed een trein komende van Genk op weg naar Blankenberge het dier aan.

Verwrongen

“De koe zat helemaal verwrongen onder de trein. Er kwam een kraan en een tractor aan te pas om het dier weg te halen. Pas rond 16 uur kon het treinverkeer er weer probleemloos in beide richtingen passeren. Niet alleen tussen Gent en Brugge was er vertraging, maar bijgevolg ook over de hele lijn”, aldus Petit. Op de trein uit Genk zaten een 500-tal reizigers. “Zij werden in de laatste wagons ondergebracht. Deze hebben we kunnen loskoppelen en zijn terug naar Gent gespoord vanwaar ze andere verbindingen konden nemen”, weet NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De trein is altijd een beetje reizen, maar donderdag was het nagenoeg een expeditie.

60 aanrijdingen vorig jaar

Spoornetbeheerder Infrabel vraagt nog eens aan de veehouders om er voor te zorgen dat hun weiden en gronden goed zijn afgeschermd en dat de poorten gesloten zijn. “Loslopende dieren zorgen voor veel dierenleed en voor hinder op het spoor”, aldus Frédéric Petit. In 2021 waren er zestig gevallen van een trein die een dier aanreed op het Belgisch spoor. Vooral het begin van de lente, in april, blijkt een kritieke periode te zijn en voor wilde dieren in het bijzonder. Vorig jaar botste een trein tegen een 25-tal reeën en herten, gevolgd door everzwijnen (10) en grote vogels (7). Opmerkelijk is dat in het recente verleden ook al drie struisvogels, twee lama’s en evenveel kangoeroes omkwamen bij een treinbotsing.