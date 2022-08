Nederlands talent Thymen Arensman wint tijdrit, Ethan Hayter is nieuwe leider in Ronde van Polen

Thymen Arensmann (Team DSM) heeft de tijdrit in de Ronde van Polen gewonnen. De 22-jarige Nederlander was in een lastige tijdrit van 11,8 kilometer sneller dan de Amerikaan Magnus Sheffield en de Brit Ethan Hayter. Die laatste neemt de leiderstrui over van Sergio Higuita, vrijdag staat de slotetappe op het programma.

Met 18:46 zette Thomas De Gendt een eerste richttijd neer in de tijdrit, waarin duchtig geklommen moest worden. Magnus Sheffield lukte even later 17:47, een chrono waarvan Thymen Arensman nog zeven seconden afpitste. Ethan Hayter moest acht seconden toegeven op Arensman. In de stand telt Hayter elf seconden voorsprong op Arensman.

Jordi Meeus, derde in de openingsrit en tweede in de vierde etappe, kwam in het slot ten val in een bocht en finishte niet.

Vrijdag eindigt de 79e editie van de Ronde van Polen met de slotrit over 177,8 kilometer van Valsir naar Krakau. Er zijn onderweg drie gecategoriseerde beklimmingen, maar het slot is vlak en dus zal naar alle waarschijnlijkheid gesprint worden voor de zege.

De Portugees João Almeida won de vorige editie maar stond ditmaal niet aan de start. De Belgen deden het de voorbije jaren prima in Polen. In 2020 pakte Remco Evenepoel de eindzege, in 2017 was Dylan Teuns aan het feest en in 2016 toonde Tim Wellens zich de sterkste.

Uitslag tijdrit

1. Thymen Arensman

2. Magnus Sheffield

3. Ethan Hayter

4. Rémi Cavagna

5. Marco Brenner

6. Ben Tulett

7. Samuele Battistella

8. Matteo Sobrero

9. Peio Bilbao

10. Mark Padun