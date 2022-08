Failliete Fergie koopt huis van 5 miljoen

Financieel zit Sarah Ferguson in bijzonder woelig water, maar dat houdt de Britse hertogin niet tegen om Royal Lodge in Windsor te verlaten voor een huis in Mayfair, Londen. Ze telde daar maar liefst vijf miljoen pond (bijna zes miljoen euro) voor neer.

Sarah Ferguson klaagt al jaren steen en been over haar bankrekening, maar het lijkt er nu op dat die financiële problemen toch nog meevallen. De hertogin zou maar liefst vijf miljoen betaald hebben voor een nieuw optrekje in Londen. Een woordvoerder van prins Andrew, met wie zij samenwoont, benadrukt dat de hertog van York niets te maken heeft met de nieuwe aankoop, waardoor de vraag rijst: hoe kan Fergie het zich in hemelsnaam veroorloven om in haar eentje zo’n uitgave te doen na decennia van financiële worsteling?

Fergie heeft het pand overgenomen van Hugh Grosvenor, de 31-jarige hertog van Westminster en een n van de rijkste mannen van Groot-Brittannië nadat hij in 2016 het fortuin van 10 miljard pond van zijn vader had geërfd. Een bron vertelde aan The sun dat de aankoop met het oog op de toekomst is gedaan. Het zou een investering op lange termijn zijn voor prinses Beatrice en Eugenie.