Fietser (84) op slag dood na aanrijding door vrachtwagen

Een 84-jarige fietser is donderdagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding door een vrachtwagen in Tienen.

Het ongeval gebeurde op de Moespikvest, op het kruispunt met de Sint-Helenavest ter hoogte van de Delhaize supermarkt. Hoe het ongeval juist kon gebeuren, is voorlopig niet zeker, maar duidelijk is dat de fietser de Moespikvest overstak. “Hij werd gegrepen door een vrachtwagen”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “De man, een 84-jarige uit Tienen zelf, belandde onder de vrachtwagen en was op slag dood.”

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Zo is momenteel nog niet duidelijk wie op het moment van het ongeval een groen licht had. “Wel is al duidelijk dat de vrachtwagenchauffeur niet onder invloed was van alcohol of drugs en volgens de eerste bevindingen ook niet te snel reed”, aldus Callewaert. De vest blijft voorlopig afgesloten in de richting van de Vinckenboschvest voor de duur van het onderzoek.