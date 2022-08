De Vlaamse actrice Lize Feryn heeft haar bruine lokken vaarwel gezegd in het Antwerpse Costa del kapsalon. Na een drietal uur in de kappersstoel, kwam een frisse, lichtblonde coupe tevoorschijn. Kun je eigenlijk weten of je zou staan met blond? En kan elke brunette vlotjes voor zo’n metamorfose gaan? Kapper Nils D’Joos, die de bob van de ster transformeerde, zegt er alles over.