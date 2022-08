66-jarige Simone Brems vermist in Diest

De vrouw verdween uit het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest. — © Federale politie/Google Maps

De politie en het parket Leuven zijn op zoek naar de 66-jarige Simone Brems. Ze verliet vorige woensdag om 12 uur het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in de Vestenstraat in Diest en is sindsdien vermist.

Simone Brems is normaal gebouwd en heeft lang, lichtblond haar dat ze in een staart draagt. Toen ze verdween, had ze mogelijk een okerkleurig, gebreid vest en een rood-oranje rugzak bij. Ze heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie meer info heeft over de verdwijning, mag de politie contacteren via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300. siol