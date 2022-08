Zo genoot Jennifer Coolidge van succes ‘American Pie’-films: “Bed gedeeld met 200 mensen”

Jennifer Coolidge heeft dankzij haar rol in American Pie met zo’n tweehonderd mensen seks gehad, met wie ze dat anders niet zou hebben. De rol heeft haar behoorlijk wat “seksuele actie” opgeleverd, zo vertelt ze aan Variety.

In de ‘American Pie’-filmreeks speelde Coolidge de moeder van Steven Stifler, het wildste personage. “Doordat ik een MILF (een seksueel aantrekkelijke moeder, nvdr) speelde in American Pie, kreeg ik veel aandacht en seksuele actie”, zegt de nu 60-jarige Coolidge. “Er zaten heel veel voordelen aan die moeder. Ik bedoel, er zijn zo’n tweehonderd mensen met wie ik anders geen seks had gehad.”

De sekskomedie American Pie kwam in 1999 uit en was enorm populair. Er volgden daarna nog drie delen: American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) en American Reunion (2012).