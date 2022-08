Chinees leger vuurt projectielen af naar Straat van Taiwan: “Raketten kwamen wellicht neer in exclusieve economische zone Japan”

Het Chinese leger heeft donderdag niet geïdentificeerde projectielen afgevuurd naar de Straat van Taiwan, kort na het begin van grootscheepse militaire manoeuvres rond het eiland. Volgens de Japanse minister van Defensie, Nobuo Kishi, zijn er wellicht voor het eerst Chinese ballistische raketten neergekomen in de zogenoemde exclusieve economische zone (EEZ) van Japan.

De militaire oefeningen gingen donderdag rond de middag (lokale tijd) van start in zes gebieden rond Taiwan, langs drukke handelsroutes. Ze zullen nog tot zondagmiddag duren. Tijdens de manoeuvres zal China de Taiwanese kust tot op twintig kilometer naderen. De schietoefening begon om 7 uur Belgische tijd. Volgens het Chinese leger zijn de “beoogde resultaten bereikt”.

De bedoeling van de oefeningen is om een “blokkade” van het eiland te simuleren. De activiteiten omvatten “het aanvallen van doelen op zee en van doelen op de grond en het controleren van het luchtruim”, meldt het Chinese nieuwsagentschap Xinhua.

Peking had de militaire oefeningen dinsdag al aangekondigd, in een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. China ziet de eilandstaat als een afvallige provincie en beschouwt het bezoek van Pelosi als een schending van de soevereiniteit en als een ernstige provocatie.

In een reactie op de manoeuvres meldt het Taiwanese ministerie van Defensie dat de strijdkrachten van het land “zich voorbereiden op oorlog, zonder oorlog te zoeken”.

Economische zone Japan

Volgens de Japanse minister van Defensie Nobuo Kishi zijn er wellicht voor het eerst Chinese ballistische raketten neergekomen in de zogenoemde exclusieve economische zone (EEZ) van Japan. “Vijf van de negen door China afgevuurde ballistische raketten zijn vermoedelijk terechtgekomen in de EEZ van Japan”, verklaarde Kishi aan verslaggevers. Hij voegde er nog aan toe dat Japan via diplomatieke weg protest aangetekend heeft bij China. Ook noemde Kishi het incident “een ernstig probleem dat onze nationale veiligheid en die van onze burgers aantast”.

De Japanse minister weigerde commentaar te geven op de bedoelingen van Peking, maar noemde de Chinese militaire oefeningen wel “uiterst bedreigend”.