Rune Herregodts klopt medevluchters in eerste rit Ronde van Tsjechië en start vrijdag in leiderstrui

Rune Herregodts heeft de eerste etappe van de Ronde van Tsjechië op zijn naam geschreven. De 24-jarige Oost-Vlaming van Sport Vlaanderen-Baloise won voor landgenoot Johan Meens, twee Tsjechische en een Duitse medevluchter. Herregodts is uiteraard de eerste leider in het algemeen klassement en start vrijdag in de leiderstrui.

De 24-jarige Herregodts haalde het na een sprint met vijf van Johan Meens en de Tsjechen Michael Kukrle en Jan Kaspar. De Duitser Alexander Tarlton werd vijfde.

Herregodts is meteen de eerste leider in deze Tsjechische rittenkoers. Eerder op het seizoen won de Lokeraar de openingsetappe van de Ruta del Sol, maar hij werd daarna een tijdlang geplaagd door ziekte. Hij sukkelde met een infectie op de luchtwegen en toxoplasmose.

In aanloop naar de eerste helling van de dag, de Bouzov na 38 kilometer koers, zonderden Rune Herregodts, Johan Meens, Jan Kaspar, Alexander Tarlton en Michael Kukrle zich af van de grote groep. Na zowat 50 kilometer koers kenden de vijf vroege vluchters hun maximale voorsprong van 3:10. In volle finale werd de kopgroep even de verkeerde weg opgestuurd, maar dit euvel werd snel opgelost. Bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde, van 9,4 kilometer, had het kwintet nog een voorgift van 2 minuten op het peloton. Het werd duidelijk dat de winnaar van de eerste rit uit de kopgroep zou komen, ook al trok de grote groep het tempo fiks op en werd de kloof tussen beide groepen alsmaar kleiner. Herregodts duldde geen tegenstand in de laatste meters en kon het zegegebaar maken.

Morgen/vrijdag trekken de renners van Olomouc naar Pustevny. Een eerste beklimming volgt na reeds 14 kilometer in Kozlov. Daarna gaat het naar Pustevny, waar een lus begint via de hellingen van Solan en Bumbalka om dan opnieuw Pustevny aan te doen, waar de aankomst bergop wacht.