“Mijn vriendinnen scheppen op over hun dieet, maar bij mij werkt het niet”: hoe weersta je de zoveelste dieethype?

Een hele zomer lang helpt ze ons afkicken van diëten en gidst ze ons naar een betere relatie met ons lijf én met voeding: antidieet-diëtiste Celien Rombouts. Vandaag beantwoordt ze de vraag van Ilse (29): “Mijn beste vriendin kwam helemaal gelukkig en vijf kilo vermagerd terug van reis en kon maar niet stoppen met opscheppen over haar nieuwe levensstijl, intermittent fasting. Ik ben er dan ook maar mee begonnen, want ook ik zou wel wat kilootjes kwijt kunnen. Maar bij mij doet het niets en ik voel me er eigenlijk ook niet zo goed bij. Ik voel me nu dom omdat ik weer voor de nieuwste hype ben gevallen.”