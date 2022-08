Prachtige fluitconcerten of net heerlijke stilte: ontdek de mooiste wandelroutes onder de 5 km

Is het te warm voor een stevige wandeling? Of gewoon geen zin om uren te stappen? Wij kozen tien verrassende tochten door Limburg die niet langer zijn dan 5 km. Tussen de zangvogeltjes, kikkers of vlinders.

1. Tussen de Truiense boomgaarden is het even mooi als in het bloesemseizoen

In de Truiense fruitvallei wandel je door een lappendeken van akkers, weiden en weilanden. Laagstamfruit wisselt af met hoogstamboomgaarden waar koeien onder de bomen liggen te herkauwen.

Wandeling: Verborgen Moois fruitvallei

Startplaats? Boomgaardenstraat in Sint-Truiden. Parkeren kan aan het station of in de Fabrieksstraat.

Lengte? 3,3 km, 4.500 stappen in 50 minuten

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Nodig? Waterdichte wandelschoenen

2. Tocht langs uitgestrekte akkers en Gallo-Romeinse tumuli in Gingelom

Met de Twee Tommen, Drie Tommen en Avernastom heeft Gingelom de grootste concentratie Gallo-Romeinse grafheuvels in een straal van nauwelijks 1,5 km. Je kan er genieten van prachtige vergezichten in een heuvelachtig landschap.

Wandeling: Gallo-Romeinse tumuli

Startplaats? Vorsen kerk, Brouwerijstraat in Gingelom

Lengte? 4,2 km, 5.700 stappen in een uur tijd

Signalisatie? Rode pijlen

Nodig? De hele weg is verhard, geen speciale schoenen nodig

3. In deze Beringse wandeling ontdek je het mooiste pleintje van de mijnstreek

Deze indrukwekkende route neemt je mee naar de oude residentiële wijk van de mijnarbeiders, met de typische huisjes, geïnspireerd op de bouwstijl van de Engelse garden cities. Aansluitend ontdek je de later gebouwde cité waar de indrukwekkende Mijnkathedraal werd gebouwd.

Wandeling: Beringen-Mijn

Startplaats? duikcentrum TODI, be-MINE in Beringen

Lengte? 4,3 km, 5.900 stappen in een uur

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Nodig? Via de gratis app “Beringen, de cité” kan je de wandeling met een audiogids verkennen. De app biedt een terugblik naar vroeger met beeldfragmenten en een miniquiz.

4. Met wat geluk spotten we vogels, bevers én Galloways in Maaseik

We kiezen deze wandeling om de veelzijdigheid: volledig in het groen en toch toegankelijk voor kinderwagens. Een ideale tocht voor gezinnen die uit zijn op een toertje door de natuur. Ook vogelspotters komen aan hun trekken tijdens deze korte tocht.

Wandeling: Aldeneik

Startplaats? Herenlaakweg in Maaseik

Lengte? 2,7 km, goed voor 3.700 stappen in zo’n 40 minuten

Signalisatie? Volg de groene rechthoek

5. Luister naar prachtige fluitconcerten van de vogeltjes … of kikkers in Wellen

Kleine zangvogeltjes schieten heen en weer in het struikgewas. Overal worden we op fluitconcerten getrakteerd. Ook de meer- en bastaardkikker zijn hier thuis. Op zonnige lente- en zomerdagen maken de mannetjes een enorm kabaal in een poging om de vrouwtjes te verleiden.

Wandeling: Verborgen moois Herkbeemden

Startplaats? Dorpsplein in Wellen

Lengte? 3 km, makkelijk te combineren met de rode wandeling tot 7,5 km

Signalisatie? Gele route, met de klok mee

Nodig? Stevig, waterdicht schoeisel is aangeraden.

6. Genieten van de stilte of lummelen op het ‘mijmerbankje’ in Tessenderlo

Dit stukje natuur is erkend als stiltegebied. Ideaal voor wie op zijn eentje stevig wil doorwandelen om de zaken op een rijtje te zetten. Of gewoon om te genieten van de prachtige fauna en flora in Gerhagen.

Wandeling: Stiltepad Gerhagen

Startplaats? Bosmuseum Gerhagen, Zavelberg 10 in Tessenderlo

Lengte? 3,5 km, 4.700 stappen in 50 minuten

Signalisatie? Volg de groene route

7. Niemandsland in Kanne: een prachtig golvend landschap met velden, water en grotten

Afspraak onder de brug van Kanne, voor een 5 kilometer lange tocht door niemandsland. Een prachtig golvend landschap met bosschages, velden, water en grotten. Onderweg stoot je op de dodendraad: een akelig stukje geschiedenis.

Wandeling: langs de dodendraad in Kanne

Startplaats? Parking onder de brug, Kanne Riemst. (Steenstraat)

Lengte? 4,9 kilometer. Andere afstanden zijn ook mogelijk: 7,2 (blauw), paars (7,6), oranje (7,9), geel (12,6) en rood (13,2).

Signalisatie? Groene ruit

8. Kinderen doen vlinderspelletjes en ouders zien de heide op haar mooist in Lommel

Terwijl kinderen zich op deze vlinderwandeling uitleven met leuke doe-opdrachten, worden ouders verwend met een mooi zicht over de heide. In augustus staat alles in bloei, waardoor je kan genieten van nog meer pracht en praal.

Wandeling: vlinderwandeling door het Kattenbos in Bosland

Startplaats? Zandstraat, Lommel

Lengte? 2,2 km, zo’n 3.000 stappen en een halfuur wandelplezier (maar trek best wat meer tijd uit voor de leuke doe-opdrachten en de speeltuin onderweg).

Signalisatie? Groene rechthoek

Nodig? De wandelroute loopt langs halfverharde paden. Makkelijke stapschoenen zijn aangeraden.

9. Ravotten op de Voerenberg, terwijl mama en papa picknicken onder de fruitbomen

Via een holle weg, waar we sporen van dassen terugvinden, klimmen we richting de top van de Voerenberg. Onderweg naar boven kunnen kinderen zich uitleven in het speelbos. Een klauterparcours, grote takkennesten en een boomhut garanderen ravotplezier.

Wandeling: Voerstreek

Startplaats? Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 in Voeren. Parkeren kan in de Boomstraat.

Lengte? 3,6 km, 4.900 stappen in 1 uur

Knooppunten? 24 – 23 – 22 – 34 – 33 – 32 – 31 -28 – 24

10. Door het kleine Herstappe: om lekker uit te waaien moet je niet naar de Kust

Twee uit de kluiten gewassen lindebomen spreiden hun bladerdek beschermend over de kapel. Het Heilig Huisje staat op het hoogste punt nabij Herstappe en dat zullen we geweten hebben. Van hier hebben we een fenomenaal zicht over de velden.

Wandeling: Jan Zonder Vrees-route

Startplaats? Dorpsstraat 6 in Herstappe

Lengte? 5 km, 6.750 stappen in 1 uur 10 minuten

Signalisatie? Volg de groene pijlen

Nodig? Wandelschoenen

