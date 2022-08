Op de N. Parklaan in Dilsen is woensdag een fietser gevallen. De man wilde de trappen afrijden tijdens de rit van Ter Hills. De 34-jarige B.D. uit Vleteren is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Op Tivoli in Dilsen is donderdagmorgen rond 10.30 uur een 70-jarige vrouw gewond geraakt. Ze kwam met haar fiets langs het fietspad terecht en ze viel toen ze dit weer wilde oprijden. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

