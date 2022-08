OPROEP. Kiabi verkoopt aangepaste kleding voor kinderen met een handicap

Kleding die gemakkelijk aan te doen is, zoals shirts met knoopjes op de schouders en een grotere opening om het hoofd door te steken. Of naadloze kledingstukken om irritatie bij gevoelige kinderen te voorkomen. De collectie van Kiabi telt vandaag al achttien stukken voor kinderen met een handicap. Dit najaar wil het merk die collectie verder uitbreiden.

Heb jij zelf een kind met een handicap en ervaar jij ook de nood aan aangepaste kleding? Of heb je al dergelijke kledingstukken in de kast hangen en wil je daarover vertellen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

(desa)