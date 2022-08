Fans troepten samen voor het hotel in de hoop een glimp op te vangen van de band. — © Jeffrey Roos

Oostende

Heel wat fans van Rammstein troepten donderdagmiddag samen voor Hotel Andromeda in het centrum van Oostende. Ze hoopten er een glimp op te vangen van de Duitse metalband die er naar verluidt zou logeren. “We hebben tijd, dus we wachten wel tot we ze zien”, klinkt het.