Zelenski wil “direct gesprek” met Xi Jinping om oorlog in Oekraïne te beëindigen: “China kan Rusland beïnvloeden”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een “direct gesprek” gevraagd met de Chinese president Xi Jinping om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Hij deed dat in een interview met de China Morning Post. “Ik ben ervan overtuigd dat zonder de Chinese markt, Rusland zich in een economisch isolement zou bevinden”, zegt hij. Maar wat is de kans dat China daarop ingaat?