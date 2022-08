Een Russische man denkt volgende keer beter twee keer na als hij besluit een sigaret te roken terwijl hij aan het tanken is. De man stak een sigaret aan en nog geen vijf seconden later vlogen zowel hij als het tankstation in brand. In alle paniek sprong de man weer in zijn wagen en reed hij ervandoor. Maar niet veel later reed hij met schuldgevoel terug om de brand te blussen.