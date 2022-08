Bouwbedrijf “verrast” door mensenhandel op werf in Antwerpse haven: “Onderzoeken wat er misliep”

Het Italiaanse bouwbedrijf Irem zegt verrast te zijn door de vele artikels over mensenhandel op een werf van chemiebedrijf Borealis in de haven van Antwerpen. “We gaan dossier per dossier onderzoeken wat er misgelopen kan zijn”, klinkt het.

Er zijn al 174 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd bij chemiebedrijf Borealis in de haven van Antwerpen. Het gaat om mannen die op een werf in de haven van Antwerpen werkten, vaak illegaal en onderbetaald. Ze moesten ook in schrijnende omstandigheden en vaak onder strenge bewaking leven. Op basis van verschillende getuigenissen lijkt het erop dat de slachtoffers werden geronseld en uitgebuit door R.B.E, een soort interimkantoor van het Italiaanse bouwbedrijf Irem.

Dat bouwbedrijf ontkent nu in een persbericht iets te maken te hebben met frauduleus gedrag of mensenhandel op de werf. Het stelt “met zekerheid” dat alle arbeiders “correct worden vergoed en dus veel hogere bedragen verdienen dan wat in sommige berichtgeving werd aangegeven. Alle medewerkers werden ook in goede omstandigheden gehuisvest.”

“Verrast”

Het bedrijf stelt verrast zijn door de artikels. “Irem onderzoekt dossier per dossier wat er precies is gebeurd en wat er misgelopen zou kunnen zijn”, klinkt het nog. Topman Daniele Gibilisco noemt goede en correcte arbeidsomstandigheden een prioriteit voor Irem. “We zijn dan ook geschokt door de verhalen die in de pers zijn verschenen en wijzen erop dat de werknemers van Irem goed worden behandeld. Er is geen sprake van frauduleus gedrag of mensenhandel.”

Irem zegt daarom ondertussen het contract met R.B.E. stopgezet te hebben.