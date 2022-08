Everts & Everts: Liam versus Stefan, wie kent Zweden het best? En wie van de twee speelt vals?

In de rubriek Everts & Everts halen we voor iedere Grote Prijs - dit weekend in het Zweedse Uddevalla - twee mensen uit de Everts-clan voor de camera. In deel 9 schotelen we Stefan en Liam een heuse quiz over Zweden voor. Troeft de papa zijn zoon af? Of is het net andersom? En wie van de twee speelt vals?

LEES OOK. Deel 8: “Lommel is loodzwaar, maar levert altijd mooie races op”

LEES OOK. Deel 7: “Motorcross bloedt dood in België. Triestig”

LEES OOK. Deel 6: “Ik heb nu véél meer stress dan toen Stefan reed”

LEES OOK. Deel 5: “In Ernée een dief gevat toen hij mijn botten wou stelen”

LEES OOK. Deel 4: “Ik geloof niet in comebacks, dat ik heb ook tegen Kim Clijsters gezegd”

LEES OOK. Deel 3: “Ik stapte altijd eerst met mijn rechterbeen over de motor, zelfs na een valpartij”

LEES OOK. Deel 2: “Als je met schrik op de motor stapt, hoor je niet thuis in onze sport”

LEES OOK. Deel 1: “Mijn eerste wereldtitel? Kan ik die nu al bestellen voor 2023?”