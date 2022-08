Wat een ommekeer: Jurgen Ekkelenkamp laat Club weten dat hij voor Antwerp kiest

Ekkelenkamp was al langer in beeld op de Bosuil, maar daar konden ze nog niet doorduwen, waardoor Club in pole positie kwam. In Jan Breydel waren ze klaar om hem voor vier jaar vast te leggen, want het papierwerk was opgemaakt en de medische testen waren al voorzien, maar uiteindelijk is de Nederlander van gedacht veranderd. Ook al gaf hij de avond voordien nog eens zijn ‘go’ voor Club, donderdagvoormiddag – na een nachtje slapen – trok hij eigenhandig de stekker uit het dossier. Dat liet hij het Brugse bestuur ook weten. Een van de redenen was naar verluidt dat zijn voorkeur toch uitging naar een samenwerking met Mark van Bommel. En zo kan de Great Old nu dus de deal met Hertha Berlijn afronden. De twee clubs hebben alvast een akkoord gevonden en ook in Antwerpen ligt een contract voor vier jaar klaar. Met de groeten van Paul Gheysens, die vorige zomer ook al Michel-Ange Balikwisha (21) voor de neus van Club wegkaapte en nu opnieuw zijn portefeuille opentrok om het pleit te winnen. Al was het nu natuurlijk ook Marc Overmars die doordrukte. Hij kende Ekkelenkamp van bij Ajax.

Balen dus voor Club, na al het werk dat ze in dit dossier hadden gestoken. Het was niet voorzien dat Ekkelenkamp er meteen de grote man zou zijn, want Hans Vanaken en Casper Nielsen spelen nu op zijn positie(s), maar hij was wel een zeer welgekomen versterking in de breedte, klinkt het. Zijn polyvalentie is bijvoorbeeld een troef, want hij speelde in het verleden als defensieve, controlerende en offensieve middenvelder. Er werd wel nog een vraagtekentje gesteld bij zijn mentale kracht – terecht, zullen ze nu denken. Afwachten nu hoe hij zich bij Antwerp zal ontwikkelen. Zijn eerste Bundesliga-seizoen verliep helaas voor hem niet zoals gepland – hij kreeg amper 765 minuten –, maar Ekkelenkamp is erop gebrand om zich in België opnieuw te bewijzen.