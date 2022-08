Eens proeven? Topchef van driesterrenrestaurant Noma deelt recept met rendierpenis in nieuw boek

Een kok is altijd en overal op zoek naar inspiratie voor nieuwe gerechten. Dat geldt ook voor sterrenchef René Redzepi van Noma, een beroemd driesterrenrestaurant in de Deense hoofdstad Kopenhagen. In zijn nieuwste boek komt hij wel heel origineel uit de hoek. Daarin staat beschreven hoe je een slaatje maakt met … rendierpenis.

Liefhebbers van lekker eten mogen watertandend afwachten tot 8 november, want dan komt het nieuwe boek van René Redzepi uit. In Noma 2.0: vegetable, forest, ocean bundelt hij recepten met groenten en focust hij op gerechten met ingrediënten uit het bos en de zee. “Een diepe duik in alles wat er in de testkeuken wordt gemaakt sinds de verhuizing naar onze nieuwe locatie in 2018. Het boek bevat tweehonderd gerechten met gedetailleerde fotografie en uitgebreide beschrijvingen. Het is een kookboek, maar niet per se bedoeld om van te koken. Het is bedoeld om de creatieve vonk bij elke lezer te katalyseren”, aldus de officiële tekst op de site van Noma.

Op Instagram toont de chef alvast de blauwe kaft van zijn werk en in het bijschrift licht hij een tipje van de sluier over de concrete inhoud: de lezer zal een slaatje leren kennen waarin de penis van een rendier verwerkt zit.

“Doorgeslagen overdaad”

Hoewel veel fans popelen om het boek te kopen en het aan hun culinaire collectie toe te voegen, vinden sommigen het niet nodig om de edele delen van een rendier te verorberen. Meer nog: ze lachen de topchef uit omdat hij ze promoot als delicatesse. “Ik kan niet wachten op het recept met rendieranus”, schrijft iemand ironisch. “Dom. Ik ken niemand die vrijwillig ding-dongs eet. Dit is gewoon doorgeslagen overdaad”, aldus iemand anders onder het filmpje. “De minst toegankelijke recepten die ik ooit in een kookboek heb gezien”, staat er nog. De vragen waarom we überhaupt penis moeten eten en of de grootte er in dit geval toe doet, komen ook vaak terug.

Toch zijn er lekkerbekken die het gerecht blijkbaar al hebben geproefd bij Noma. “Het is een ongelooflijk gerecht. Ik kan niet geloven dat ik dat zeg over penissalade van zoogdieren, maar het is echt!” Hier en daar wordt humor gezien in het recept. “Dit is wellicht een grap die begon in de keuken toen chefs onderling zeiden alles gebruiken van het dier, hé.”