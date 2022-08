Antwerp-spelers betalen wedstrijdtickets van meegereisde fans naar Lillestrøm terug

De Antwerp-spelers betalen de tickets terug als blijk van appreciatie voor de inspanning die de fans geleverd hebben om naar Noorwegen af te zakken, meldt het stamnummer 1. Het bedrag wordt automatisch gestort op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangekocht. Fans hoeven zelf dus niets te doen.

Voor Antwerp begon het Europese seizoen eind vorige maand al. RAFC was toen in de tweede voorronde te sterk voor het Kosovaarse Drita. De heenmatch op de Bosuil eindigde op 0-0, waarna The Great Old met 0-2 ging winnen in Kosovo.