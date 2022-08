Nog steeds stroom van lava na vulkaanuitbarsting op IJsland

De IJslandse televisie toonde beelden van gesmolten lava die uit een honderden meters lange spleet in het ruige landschap borrelt. Uit het gesteente stijgt ook voortdurend witte rook op.

De uitbarsting begon woensdagnamiddag nabij de berg Fagradalsfjall waar vorig jaar nog een vulkaan zes maanden lang actief was. Het natuurfenomeen kwam niet als een verrassing voor wetenschappers, aangezien die eerder al aardbevingen en ondergrondse magmabewegingen hadden geregistreerd. Volgens de bevindingen zou er geen groot gevaar zijn voor mensen of de omgeving. Hoe lang de uitbarsting dit maal zal duren, is nog onduidelijk.

Intussen duurt de reeks aardbevingen verder, al is het aantal schokken sinds de uitbarsting merkbaar afgenomen. Donderdagochtend werd op het schiereiland nog een beving met een magnitude van 4,6 gemeten, zo blijkt uit gegevens van de IJslandse Meteorologische Autoriteit.