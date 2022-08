Nederlandse verdachte (25) aangehouden voor schuldig verzuim, niet voor doodslag na verdrinkingsdood van Hakim (53) in Gent

Twee mannen gooiden Hakim Mutyaba (53) zondagochtend 17 juli in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. De man kwam niet meer boven water en overleed. De twee sloegen daarna op de vlucht, maar werden snel opgepakt in Nederland: een 25-jarige meldde zichzelf bij de politie, een 23-jarige werd een dag later opgepakt. Ze zijn allebei afkomstig uit Goes in Zeeland.

De 25-jarige jongeman werd woensdag uitgeleverd aan België en werd meteen een hele dag ondervraagd door de federale politie. Donderdagvoormiddag verscheen hij voor de onderzoeksrechter. Die besloot om hem aan te houden.

Omdat hij wel aanwezig was op het moment van de feiten, maar Hakim niet in het water heeft gegooid, wordt de Nederlander niet langer beschuldigd van doodslag. Hij werd alleen aangehouden op verdenking van schuldig verzuim. En daar staat een maximale celstraf op van één jaar.

De andere verdachte, een 23-jarige stadsgenoot, verzet zich ondertussen nog tegen een uitlevering aan ons land. “Hij erkent wel dat hij een rol speelde bij het fatale incident”, zegt zijn advocaat Thomas Gillis. “Maar hij wil niet aan België overgeleverd worden.”

De familie van Hakim is ondertussen naar thuisland Oeganda gereisd, om daar de begrafenis te laten plaatsvinden.