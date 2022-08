KV Mechelen stelt Nederlander Colin de Graaf aan als Head of Performance

Colin de Graaf is de nieuwe Head of Performance van KV Mechelen. Dat heeft Malinwa donderdag bekendgemaakt.

De 29-jarige Nederlander komt over van Heracles Almelo en treedt toe tot de staf van hoofdcoach Danny Buijs. De Graaf oefende dezelfde functie van Head of Performance al uit bij zijn vorig club. Daarvoor was hij physical coach bij datzelfde Heracles.

“Met Colin hebben we een heel compleet profiel aangetrokken”, vertelt sportief directeur Tom Caluwé. “Zo zal hij mee de lijnen uitzetten om de spelers nog beter individueel op te volgen op fysiek vlak. Daarnaast rollen we alles wat op het veld gebeurt nog verder uit naar het lifestyle-gedeelte van de spelers.”

De Graaf zal in zijn functie een duidelijke lijn volgen, zo geeft hij zelf aan. “Is het goed voor de speler, maakt het hem beter en speelt hij daardoor beter, dan doen we dat”, aldus de Nederlander. “We werken met jonge mensen die ik wil begeleiden in alles wat hen beter kan maken op het veld. Voeding, slaap, revalidatie, kracht, noem maar op.”

KV Mechelen pakte na twee speeldagen in de Jupiler Pro League nog geen punten. KVM verloor thuis van Antwerp (0-2) en bij KV Oostende (2-1).