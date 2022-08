Haast nergens zo veel vluchtmisdrijven als bij ons, één maatregel zou veel kunnen helpen

In Hoepertingen werd vorige week nog de 45-jarige Valerie Kindermans doodgereden — © Tom Palmaers

Het is niet dé oplossing om vluchtmisdrijven in het verkeer tegen te gaan, maar de invoering van een rijbewijs met punten zou wel al een serieuze stap vooruit zijn. Dat zeggen verkeersexperten, politieke partijen en het verkeersinstituut Vias naar aanleiding van het dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Temse. De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen pleit voor een combinatie van een betere opleiding van chauffeurs en het uit het verkeer halen van mensen die mentaal niet geschikt zijn om met de wagen te rijden.