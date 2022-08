80-jarige winkeleigenaar laat zich niet zomaar doen door overvaller: “Hij heeft mij in de arm geschoten!”

Oudere mensen zijn vaker slachtoffer van diefstal of inbraak, maar deze 80-jarige uit Californië liet zich daar niet door afschrikken. Een gewapende overvaller kwam de winkel binnengestapt, maar kreeg niet de kans om de eigenaar te beroven. De dief stond namelijk oog in oog met de loop van een jachtgeweer, waar hij niet veel later de volle buit van kreeg in zijn arm. De hoofdverdachte werd opgenomen in het ziekenhuis en de drie andere inzittenden van de wagen werden gearresteerd.