Jane Fonda openhartig over plastische chirurgie: “Ik ben er niet trots op”

De Amerikaanse actrice Jane Fonda koos destijds voor een facelift, maar heeft daar spijt van. Dat zegt ze zelf in een openhartig interview met Vogue. Ze had ook schrik om verslaafd te raken aan plastische chirurgie, simpelweg omdat ze dure ingrepen kon betalen.

In het interview vertelt de 84-jarige ster over haar iconische carrière, die een revolutie teweegbracht in fitness, hoe ze welzijn in haar eigen leven benadert en hoe ze omgaat met het verouderingsproces. Zo onthult ze dat ze geen fan is van plastische chirurgie. “Als je beroemd bent, heb je geld en kun je een personal trainer, plastische chirurgie en gelaatsverzorgingen veroorloven. Je kunt dingen betalen die je jong houden”, klinkt het. “Maar we kennen allemaal rijke vrouwen die allerlei ingrepen hebben gehad en er verschrikkelijk uitzien.”

De ster maakt van de gelegenheid gebruik om over haar eigen ervaring met plastische chirurgie te vertellen, in de hoop dat jongeren er van weg blijven en gezond ouder worden omarmen. “Ik heb zelf een facelift laten uitvoeren en ik ben erna gestopt. Ik wilde er niet vervormd uitzien. Ik ben er niet trots op. Nu weet ik niet of ik het nog eens zou overdoen, maar het is gebeurd, ik geef het toe.”

Fonda geeft nog mee dat plastische chirurgie een verslaving kan worden. “Blijf het niet doen”, zegt ze. De ster, die nog steeds straalt, verzorgt haar huid nu met een minimum aan middeltjes. “Ik doe niet veel gezichtsbehandelingen. Ik geef niet veel geld uit aan gezichtscrèmes of iets dergelijks, maar ik blijf gehydrateerd, ik slaap, ik beweeg, ik blijf uit de zon en ik heb goede vrienden die me aan het lachen brengen”, zegt ze.