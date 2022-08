Quick-Step Alpha Vinyl maakt komst Tim Merlier, Casper Pedersen en Jan Hirt officieel: “Mijn bewondering voor Tim is goed gedocumenteerd”

De 29-jarige Merlier komt over van Alpecin-Deceuninck en ondertekende een contract tot het einde van 2025. De sprinter werd onlangs nog Belgisch kampioen op de weg en neemt de zwart-geel-rode trui mee naar de ‘Wolfpack’.

De 31-jarige Hirt was aan de slag bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot het einde van 2024. Hirt won dit jaar de Ronde van Oman en finishte verrassende zesde in de Giro. Hij versterkt de klimkern rond Remco Evenepoel.

Ook de 26-jarige Pedersen, die actief was bij DSM, koerst de komende twee seizoenen voor de ploeg die vanaf volgend jaar de naam Soudal Quick-Step zal dragen. Pedersen heeft Parijs-Tours op zijn palmares.

Patrick Lefevere: “Ik denk dat mijn bewondering voor Tim goed gedocumenteerd is”

“We zijn erg blij met de zaken die we hebben gedaan en dat we drie kwaliteitsrenners hebben kunnen binnenhalen om onze ploeg voor de komende jaren te versterken”, reageerde CEO Patrick Lefevere op de drie transfers. “Ik denk dat mijn bewondering voor Tim goed gedocumenteerd is en het zal fantastisch zijn om beide Belgisch kampioenentruien (Evenepoel heeft de Belgische tijdrittitel) terug te zien bij de Wolfpack. “Ik ben ook onder de indruk van het talent van Casper Pedersen. Ik denk dat hij kan kijken naar zijn landgenoot Michael Mørkøv, met wie hij veel vergelijkbare eigenschappen deelt en veel van leert. En we hebben Jan Hirt, die zijn klimtalenten meebrengt. Hij is al een aantal jaren sterk, zoals we zagen in de Giro d’Italia van dit jaar. Hij heeft het talent om voor zichzelf resultaten te boeken, maar hij werkt ook heel hard voor anderen.”

“Deze drie renners zijn geweldige individuele talenten, maar ook geweldige teamplayers, waarvan ik denk dat ze goed passen in de Wolfpack en zijn filosofie, en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken”