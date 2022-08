Ouders van Archie (12) voeren nieuwe juridische strijd: leven van hersendood jongetje voorlopig nog niet beëindigd

Eigenlijk had het ziekenhuis waar de Britse jongen ligt, zijn behandeling woensdagochtend al willen beëindigen. Dat ging niet door omdat zijn ouders op het laatste moment naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapten. Dat hof wilde echter niet tussenbeide komen, meldden Britse media woensdagavond.

Verplaatsing

De ouders van Archie zijn naar een High Court gestapt om de overplaatsing van hun kind uit het Royal London Hospital naar een palliatieve instelling te verkrijgen. Moeder Hollie Dance zei te wensen dat hij daar “waardig” kan sterven. Zij wil dat haar zoon “zijn laatste momenten” in private familiale sfeer kan doorbrengen.

Indien de ouders niet voor 10 uur Belgische tijd naar het High Court waren gestapt, zou de behandeling om 12 uur Belgische tijd stoppen.

Nog volgens Sky heeft het ziekenhuisconglomeraat Barts Health NHS Trust gewaarschuwd dat de toestand van het kind te onstabiel is voor een overbrenging en dat een transfer per ziekenwagen “heel waarschijnlijk de verslechtering zou versnellen die de familie juist wil vermijden, zelfs als er volledige uitrusting voor intensieve zorg en personeel” tijdens die overbrenging is.

Online challenge

De juridische strijd om het leven van Archie wordt al dagenlang op de voet gevolgd door internationale media. De jongen raakte zwaargewond toen hij volgens zijn moeder vermoedelijk meedeed aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken.

Volgens de ouders boekt hun zoon wel degelijk vooruitgang.