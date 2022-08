Kathleen Aerts gaat mee op zoek naar nieuw talent in ‘Regi Academy’: “Ik weet perfect wat Regi wil”

Nu de Lommelse Pauline Slangen ook in haar eentje de podia en charts inpalmt met haar eerste solosingle Uit mijn hoofd, maakt Regi zich klaar om een nieuw lid te verwelkomen in zijn Regi Family. Het tweede seizoen van Regi Academy, waarin hij op zoek gaat naar de stem voor zijn nieuwe single, verhuist deze zomer van de Vlaamse kust naar Marbella. De kandidaten zullen daar samenleven in een luxueuze villa terwijl ze de jury proberen te overtuigen dat zij een plekje verdienen naast Regi in het Sportpaleis. Ze zullen er op de proef gesteld worden aan de hand van workshops, try-outs en onverwachte testen.

Kempische humor

Om die belangrijke beslissing te nemen, laat Regi zich opnieuw bijstaan door zanger Jaap Reesema en Lester Williams, zijn rechter- en linkerhand. Terwijl zangeres OIivia Trappeniers vorig seizoen ook haar zegje mocht doen, is het deze keer aan Kathleen Aerts om de handjes in de lucht te steken voor nieuw talent. Het ex-K3’tje ruilt de zon in Zuid-Afrika even in voor de Spaanse. “Regi en ik zijn al jaren goed bevriend, dus ik weet perfect wat hij wil. We gaan niet alleen op zoek naar de mooiste en meest unieke stem, maar ook naar die éne die het Sportpaleis helemaal kan inpalmen en op z’n kop kan zetten. Ik kijk er in ieder geval naar uit om nieuwe talenten te ontdekken. Er kan er maar één part of the Regi family worden. They are either in or they are out”, lacht de blondine.

Regi zelf is er helemaal klaar voor: “Mijn lat ligt sowieso duizelingwekkend hoog, maar Pauline heeft die tijdens de eerste Regi Academy nog een stuk hoger gezongen. Ik hoop dat ik opnieuw de studio kan induiken met een talent van dat kaliber. Ik zoek iemand met een unieke stem, straffe persoonlijkheid en ‘wow’-uitstraling, die perfect naast mij én in een bruisend Sportpaleis past. Gelukkig krijg ik ook dit jaar versterking van Jaap en Lester om die ene ster te vinden én mag ik Kathleen in mijn jury verwelkomen. Kathleen speelde zelf al een aantal keer het Sportpaleis plat, met haar ervaring is ze een super coach voor de kandidaten en een gedroomd jurylid. En met haar vrolijke kempische humor gaan we ons rot amuseren in Marbella!”

‘Regi Academy’ is binnenkort te volgen op VTM2