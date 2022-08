Professor David Criekemans over de nieuwe wereldorde: “We onderschatten nog altijd wat er op ons afkomt”

Spanningen over Taiwan, een aanslepende oorlog in Oekraïne, energieprijzen en inflatie die door het dak schieten, waar moet het naar toe met deze wereld? We vroegen het aan David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Zijn analyse stemt niet vrolijk. “We zitten in een geopolitieke crisis, een grondstoffencrisis, een energiecrisis en een crisis in de aanleveringen, wat allemaal samen de inflatie aanwakkert. En we hebben liggen slapen in Europa.”