Napoli-preses De Laurentiis wil zijn spelers verbieden om Afrika Cup te spelen, Koulibaly reageert misnoegd

Napoli-voorzitter Aurelio de Laurentiis liet deze week optekenen dat zijn club enkel nog nieuwe Afrikaanse spelers zal aantrekken indien ze beloven dat ze niet zullen deelnemen aan de Africa Cup, die plaatsvindt tijdens het seizoen. “Zwijg me over Afrikaanse (voetballers). Ik wens hen het beste, maar ofwel doen ze met een ondertekend document afstand van deelname aan de Africa Cup (...) ofwel zijn ze nooit beschikbaar”, zei De Laurentiis tijdens een uitzending op de economische website Wall Street Italia. “Wij zijn de idioten die de salarissen betalen om hen voor anderen te laten spelen.”

Tijdens de laatste editie van de Africa Cup, in januari en februari, kon Napoli niet rekenen op verschillende basisspelers. Onder hen de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly (ex- KRC Genk), die deze zomer verkaste naar Chelsea. Koulibaly reageerde intussen op de woorden van zijn voormalige preses.

“Hij beslist wat hij vertelt, maar voor mij is het het belangrijkste om iedereen te respecteren”, vertelde Koulibaly op een persmoment in Londen. “Toen ik in Napels voetbalde, speelde ik ook voor Senegal en won ik de Africa cup. Het klopt dat het een moeilijk moment voor hen was toen we naar het toernooi gingen, maar we wonnen het en dat maakt me vandaag de dag nog steeds echt blij.”

“Je kunt zo niet spreken voor Afrikaanse nationale teams denk ik”, vervolgde de verdediger. “Je moet respect hebben, zoals je dat ook hebt voor andere nationale teams. Maar ik respecteer wat hij denkt. Als hij denkt dat het team zonder Afrikaanse spelers kan spelen, dan is dat aan hem. Maar ik denk dat niet iedereen bij de club hetzelfde idee heeft. Ik weet dat sommige mensen bij de club anders denken. Het is niet het idee van de club of de stad, want de stad is zeer respectvol.”

De clubs, werkgevers van de spelers, zijn volgens het FIFA-reglement verplicht om hun internationals vrij te geven tijdens de interlandperiodes.