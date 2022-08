Britse voetbalclub geeft tribune “per ongeluk” naam van seriemoordenaar

Rose West is een seriemoordenaar die samen met haar man Fred in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw zeker twaalf jonge meisjes en vrouwen om het leven bracht. — © getty

De voetbalclub sloot een deal met makelaarskantoor Gilbert & Rose en besloot daarom de westelijke tribune van het stadion naar het kantoor te vernoemen. Het samenvoegsel “Gilbert & Rose West stand”, dat verscheen op seizoenskaarten en de website van Southend United, zorgde volgens The Guardian voor kritische voetbalfans.

Een woordvoerder van de voetbalclub laat weten dat het de kritiek ter harte neemt en er momenteel met de sponsor wordt gekeken naar “een andere rangschikking van woorden.”

Rose West is een seriemoordenaar die samen met haar man Fred in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw zeker twaalf jonge meisjes en vrouwen om het leven bracht. De 68-jarige West werd in 1995 veroordeeld en zit een levenslange gevangenisstraf uit. Haar man pleegde in de gevangenis zelfmoord in afwachting van zijn veroordeling.