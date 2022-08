Nico Philippaerts naast Lore Vandeborne: “Mondiaal heeft België de beste fokkerijen. We mogen trots zijn op ons land.” — © Dick Demy

Van 6 tot 14 augustus vindt in het Deense Herning het WK dressuur, paradressuur, voltige (acrobatiek op een bewegend paard) en jumping plaats. Limburg vaardigt twee deelnemers af: Lore Vandeborne (26) in de dressuur en Nicola Philippaerts (29) in de jumping. “Je land mogen vertegenwoordigen blijft iets speciaals.”