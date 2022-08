Vader gebruikt riemen om met zijn vijf kinderen te wandelen, maar krijgt kritiek: “Ze zijn mensen, geen honden”

“Kinderen zijn erg nieuwsgierig, ze willen weglopen en ontdekken”, verklaart Driskell. “Voor onze gemoedsrust maken we gebruik van riemen. Zo kunnen we zonder stress het huis verlaten en samen leuke dingen doen.” Toch weerklinkt er ook veel kritiek op hun manier van opvoeden. “Ze zijn mensen, geen honden”, valt onder meer te lezen in de reacties. “Heb niet zo veel kinderen als je de druk niet aankunt.”

Driskell trekt zich niks aan van de negatieve commentaren. “Op een gegeven moment hadden we een kinderwagen met zes zitplaatsen”, aldus de vader. “Maar die was gewoon te lomp en belachelijk om overal mee te nemen. Bovendien wandelen onze kinderen graag op drukke plaatsen. Met deze riem hebben ze die mogelijkheid én behouden we de controle. Ze vinden het fantastisch.”

(kmlo)