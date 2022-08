Even weg van alles? Volledig Schots eiland te koop voor prijs van een huis

Pladda is een afgelegen eiland, ten zuiden van het eiland Arran. Op het eiland staat onder meer een vuurtoren - die voor het eerst werd aangestoken in 1790 - en het huis van de voormalige vuurtorenwachter. De woning is wel aan renovatie toe, maar telt vijf grote slaapkamers en daarnaast bevat het eiland nog een prachtige ommuurde tuin van 2,5 hectare, een helikopterplatform en een stenen steiger. Tot slot is er ook nog een ‘bothy’, een hut met ruime slaapkamer en een keuken.

Geïnteresseerde kopers kunnen zich melden bij makelaarskantoor Knight Frank.

Opmerkelijk: in het westen van Glasgow staat momenteel een appartementje te koop voor een hoger bedrag dan het hele eiland. Voor de flat, met twee slaapkamers, betaal je 375.000 pond of bijna 450.000 euro.