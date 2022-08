Emma Meesseman komt nogmaals op voor ploegmaat Brittney Griner en ijvert voor vrede: “Ik hoop dat ze onze vriendin zullen vrijlaten”

Emma Meesseman scheert momenteel hoge toppen in de WNBA en bij kampioen Chicago Sky. De voormalige Belgische Sportvrouw van het Jaar blijft tevens aandacht vragen voor ploegmaat Brittney Griner die sinds februari in een gevangenis in Moskou vastzit voor het bezit van cannabisolie. “Ik hoop dat Rusland haar genade zal verlenen”, zegt Meesseman die zes jaar met Griner samenspeelde bij Ekaterinburg.

Sinds 2016 vormt Emma Meesseman met Brittney Griner een ijzersterk duo in the paint en bij de Russische topclub Ekaterinburg. Begin 2022 leek Ekaterinburg op weg naar een nieuwe Russische titel en vooral triomf in de Euroleague, de sterkste Europese clubcompetitie. Het zou voor Emma Meesseman maar liefst de vijfde titel in de Euroleague worden. De inval van Rusland in Oekraïne maakte dat vele internationale sporters Rusland verlieten. Emma Meesseman verliet in maart Ekaterinburg en trok, in afwachting van een nieuwe campagne in de WNBA, terug naar België en respectievelijk Ieper.

Cannabisolie

Brittney Griner was intussen op de luchthaven van Sjeremetjevo in Moskou opgepakt voor het bezit van cannabisolie. De 31-jarige en 2m06 grote vedette van Ekaterinburg, Phoenix Mercury en Team USA zit, ondanks vele diplomatieke pogingen van Amerika en veel steunbetuigingen - ”We Are BG” - van vooral Amerikaanse sporters nog steeds vast in een Russische cel. Haar proces is begonnen en ze riskeert een lange gevangenisstraf. Amerika stelde onlangs een gevangenenruil voor, Rusland reageerde nog niet.

Geweldige herinneringen

Emma Meesseman blijft echter niet bij de pakken zitten en betuigde via social media nogmaals haar steun voor haar ploegmaat. “Net als Brittney Griner heb ik verschillende jaren in Rusland gespeeld. We wonnen samen verschillende kampioenschappen en 4 Euroleague-titels. Ik heb geweldige herinneringen aan die tijd in Jekaterinenburg en ik hoop dat uit respect voor ook onze sport de situatie snel zal worden opgelost. Ik hoop tevens dat Rusland weer een bestemming kan worden voor internationale spelers. Ik hoop vooral dat Rusland genade en medelijden zal hebben met onze vriendin BG.”