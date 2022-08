Recordinflatie in België in tweede kwartaal

De totale inflatie in België heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar - door de buitengewone stijging van de energieprijzen - een recordniveau bereikt. Dat meldt het Prijzenobservatorium van de FOD Economie donderdag.

De inflatie kwam uit op gemiddeld 9,9 procent, of het hoogste niveau sinds het begin van de berekeningen volgens de Eurostat-methode in 1997.

Sinds de tweede helft van vorig jaar stijgt de totale inflatie in België elk kwartaal. Bijna twee derde van de totale inflatie in België is te wijten aan de energie-inflatie.