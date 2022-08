Zeiler (62) overleeft 16 uur onder gekapseisde boot in ijskoude Atlantische Oceaan: “Grenst aan het onmogelijke”

Een opzienbarende ontsnapping op de Atlantische Oceaan. Een 62-jarige Franse zeiler is uit het ijskoude water gered nadat hij maar liefst 16 uur had doorgebracht onder zijn gekapseisde boot. Volgens de Spaanse kustwacht “grenst zijn overleving aan het onmogelijke”.

De zeiler was zondag met zijn twaalf meter lange plezierjacht, de ‘Jeanne Solo Sailor’, vertrokken vanuit de Portugese hoofdstad Lissabon. Aanvankelijk ging alles goed, maar een dag later kapseisde de boot en was de Fransman maandagavond om 20.23 uur gedwongen om een noodsignaal uit te sturen. Op dat moment bevond de boot zich op zo’n twintig kilometer van de Galicische kust, in het noordwesten van Spanje.

Er werd een zoekactie opgstart en vlak voordat de zon onderging, werd de gekapseisde boot gespot vanuit een helikopter. Een reddingsboot met duikers wist het zeiljacht vervolgens te bereiken en via klopsignalen werd duidelijk dat het enige bemanningslid van het schip nog in leven was: hij bevond zich in een luchtbel onder het omgeslagen schip.

(Lees verder onder de foto’s)

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

Ruwe zee

Omdat de zee te ruw was om de man onmiddellijk te redden, werden boeien aan het schip bevestigd zodat het niet verder zou zinken. De reddingsoperatie moest wachten tot de volgende ochtend, bij een kalmere zee.

De volgende dag - zestien uur na het uitsturen van het noodsignaal - wisten twee duikers de man te bereiken. De man droeg een wetsuit om te overleven in het koude oceaanwater. De ongelukkige zeiler zat tot zijn knieën onder water in de luchtbel. Met hulp van de twee duikers wist de Franse zeiler een duik te maken om zo uiteindelijk onder het schip vandaan te komen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht voor controle, maar de man bleek niets te mankeren.

Volgens Vicente Cobelo, een lid van het speciale operatieteam van de kustwacht, grensde zijn overleving “aan het onmogelijke”. “Hij kon nog op eigen initiatief in het water springen en richting onze duikers zwemmen.”