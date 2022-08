Nummer één Medvedev plaatst zich bij rentree voor kwartfinales in Mexico

Medvedev, als topreekshoofd vrij in de eerste ronde, versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Australische qualifier Rinky Hijikata (ATP 224) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 33 minuten. In de kwartfinales wacht voor de Rus de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 98).

De 26-jarige Medvedev kwam voor het laatst in actie op het grastoernooi van Mallorca in juni, waar hij werd uitgeschakeld in de kwartfinales. De Rus mocht daarna niet deelnemen aan Wimbledon, dat vanwege de Russische inval in Oekraïne spelers uit Rusland en Wit-Rusland uitsloot.

In Los Cabos won Medvedev zijn 250e partij in het enkelspel. “Iemand vertelde me dat enkele dagen geleden, anders had ik het niet geweten”, zei hij. “Het is leuk, zo’n mijlpaal. Ik wil meer overwinningen, maar het is mooi om er 250 te hebben.”