Belgische hulpdiensten helpen bij reddingsactie voor Franse kust: bootje met zes transmigranten op drift, een persoon overboord

De Belgische NH90 helpt bij de reddingsactie in Franse wateren. — © jhm

Voor de kust van De Panne werd donderdagochtend even voor 7 uur een reddingsactie op zee opgestart. Volgens de eerste info zou een bootje met daarin zes personen in de problemen gekomen zijn en daarbij zou een iemand overboord gevallen zijn. Wellicht gaat het om transmigranten. De actie verlegde zich daarna snel naar Franse wateren.

Bij de noodcentrale liep om 6.50 uur een noodoproep binnen. Er werd ingebeld met een Italiaans nummer. De persoon aan de lijn vertelde dat hij op een klein bootje zat met een buitenboordmotor, maar dat raakte in de problemen. Volgens de oproeper was hun bootje al vier uur lang op drift op zee en belden ze pas de hulpdiensten omdat een van hen plots overboord sloeg. Die persoon raakte snel verder verwijderd van de boot en verdween zelfs uit zicht.

De noodcentrale verwittigde meteen ook de brandweer, politie en maritieme hulpverleners die een reddingsactie opstartten. De locatie van het bootje kon snel bepaald worden en het bleek in Franse wateren te liggen. Op de Zeedijk van De Panne werd door de brandweer een commandopost opgesteld. Die werd korte tijd later weer afgebroken omdat de reddingsactie zich volledig in Franse water afspeelde.

“Het gaat om een reddingsactie door de collega‘s van Cap Gris-Nez”, zegt Peter Van Camp van de Maritieme Dienstverlening en Kust, waaronder het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum van Oostende) valt. ”De Belgische hulpdiensten sturen de NH90 reddingshelikopter en enkele boten ter plaatse om te helpen zoeken.”

De actie was om 8 uur nog volop bezig. Jelle Houwen