Model Chrissie Teigen twee jaar na miskraam opnieuw zwanger: “Ik voel me hoopvol en geweldig”

Chrissy Teigen en haar echtgenoot, ‘All of me’-zanger John Legend, verwachten opnieuw een kindje samen, zo heeft het 36-jarige Amerikaanse model zelf aangekondigd. Twee jaar geleden had Teigen nog een miskraam, waarover ze uitgebreid publiekelijk sprak om lotgenoten een hart onder de riem te steken.

“De afgelopen jaren waren op zijn zachtst uitgedrukt een waas van emoties, maar vreugde heeft onze harten weer vervuld”, zo schrijft Teigen op Instagram bij een foto van haar bolle buikje. “We hebben er nog eentje op komst.”

Het model wilde het heuglijke nieuws naar eigen zeggen al langer aankondigen, maar krabbelde toch steeds terug. “Elke afspraak (bij de gynaecoloog, nvdr.) zei ik tegen mezelf: als vandaag alles oké is, zal ik het aankondigen. Maar telkens als ik een zucht van verluchting sloeg als ik de hartslag hoorde, besefte ik dat ik nog te nerveus was. Ik denk niet dat ik ooit nog een afspraak zal verlaten met meer opwinding dan zenuwen, maar tot nu toe is alles perfect verlopen en voel ik me hoopvol en geweldig.”

Teigen en Legend trouwden in 2013 en hebben al twee kindjes samen: een zesjarig dochtertje en een vierjarig zoontje. In 2020 deed het koppel een hartverscheurende aankondiging over het verlies van hun zoontje Jack, na twintig weken zwangerschap.