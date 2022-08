“Donny M. bekent doden van Gino”

De woning van Donny M. in Geleen. — © ANP / ANP

De 22-jarige M. zou zijn bekentenis hebben gedaan tijdens een politieverhoor. Gino verdween op woensdagavond 1 juni; zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen, niet ver van de woning van M. vandaan.

Een justitiewoordvoerder laat aan 1Limburg weten ‘op dit moment niet in te kunnen gaan’ op de bekentenis. Ook advocate Sjanneke de Crom van M. gaat niet in op vragen over de bekentenis. Peter Smit, die het woord voert namens de nabestaanden, zegt het onderzoek af te wachten.

DNA op step

Daarnaast blijkt uit informatie van 1Limburg dat naast een bekentenis, ook DNA van M. op de step van Gino is aangetroffen. De step werd tijdens de zoektocht naar Gino op 2 juni gevonden.

M. wordt moord, ontvoering en het bezit van kinderporno ten laste gelegd. Hij verschijnt op 14 september voor het eerst tijdens een openbare zitting voor de rechter.