Red Dragons openen EK-kwalificaties met vlotte winst tegen Faeröer

Zondag speelt het team van de Italiaanse coach Emanuele Zanini in hun tweede wedstrijd in groep C in Tallinn tegen Estland (CEV 23). Daarna ontvangen ze de Esten (op 17 augustus in Roeselare) en trekken ze naar de Faeröer (21 augustus).

In zeven groepen zijn in totaal twaalf tickets voor het EK 2023 te verdienen. De nummers 1 en de vijf beste nummers 2 mogen naar de eindronde met 24. Twaalf landen zijn al gekwalificeerd.

Ook Israël (CEV 29) zat aanvankelijk in de kwalificatiepoule van de Dragons maar dat land springt in als EK-organisator ter vervanging van Oekraïne. Wie de andere drie gastheren worden en wanneer het kampioenschap wordt gespeeld, ligt nog niet officieel vast.